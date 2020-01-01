В Бразилии легкий самолет упал на улицу

При падении самолет задел провода, разрушился двигатель и крыло самолета, кабина же практически не пострадала.

В Гуабируба, Бразилия, легкий самолет упал на улицу не задев автомобили и пешеходов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Авария произошла во время демонстрационного полета, на котором настоял покупатель самолета. Двигатель на высоте 300 метров остановился и самолет начал падать. Во время аварийной посадки он задел провода.

При падении самолет перевернулся, одно из крыльев и двигатель разрушились, но кабина почти не пострадала. Пилот и покупатель самолета остались живы и самостоятельно выбрались из обломков.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines совершил аварийную посадку в токийском аэропорту Нарита из-за попадания молнии в фюзеляж.

Также сообщалось, что при крушении легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта погибли по меньшей мере три человека.

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