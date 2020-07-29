В Кремле не знали о том, что Лукашенко болел COVID-19

При этом российские чиновники и президент России контактировали в последнее время с белорусским лидером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле до вчерашнего дня не знали, что президент Беларуси Александр Лукашенко перенес коронавирус, хотя с ним контактировали российские чиновники. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Интерфакс.

Песков также отметил, что все контактировавшие с Лукашенко российские чиновники здоровы.

"Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом", - сказал Песков журналистам.

Как известно, президенты России и Беларуси лично встречались 30 июня на открытии памятника Советском солдату во Ржеве. Однако, по словам Пескова, Путин здоров.

Напомним, накануне Лукашенко сообщил, что он бессимптомно болел коронавирусом по мнению врачей.

перед этим, 2 июля Лукашенко заявил о победе Беларуси над COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet