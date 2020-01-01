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В Беларуси заявили о задержании иностранных боевиков

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Боевики иностранной частной военной компании располагались в районе Минска. Их задержали правоохранители.
Белорусские силовики задержали боевиков из ЧВК
Белорусские силовики задержали боевиков из ЧВК
Спутник

В ночь на среду, 29 июля, в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что больше информации будет предоставлено позже.

Ранее сообщалось, что в Минске не менее 50 человек были задержаны у здания КГБ Беларуси. Среди задержанных были люди, которые пришли подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико, а также журналисты.

Также стало известно, что для президента Беларуси Александра Лукашенко устроили показательный "разгон протестующих".

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Теги: Беларусь, Минск, задержание, Боевики, наемники
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Источник: korrespondent.net

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