Актер Михаил Ефремов вину в смертельном ДТП не признал - СМИ

Ефремов вину не признал, извинений семье погибшего водителя не приносил, компенсацию не предлагал, заявил адвокат потерпевших. Слушания перенесли.

К Ефремову подготовлены три гражданских иска ТАСС

Российский актер Михаил Ефремов не признал свою вину по делу о смертельном ДТП, которое он устроил в начале июня. Это зафиксировано в материалах уголовного дела артиста, рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский, пишет Interfax.

"Сначала признавал, а потом отказался", - подчеркнул защитник.

Он также добавил, что 56-летний Ефремов не приносил никаких извинений семье погибшего в аварии. Также не поступали от знаменитости или его окружения предложения о денежной компенсации.

Добровинский отметил, что к актеру подготовлены три гражданских иска.

Сегодня, 29 июля, в Пресненском суде Москвы должно было состояться слушание по делу Михаила Ефремова, однако его отложили из-за неявки адвоката актера по уважительным причинам

Слушание перенесли на 30 июля.

Напомним, что трагедия произошла вечером 8 июня. Актер, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выскочил на встречную и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель транспортного средства Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Через несколько часов он скончался в больнице.

Следствие заявляет, что Ефремов был пьян и к тому же находился под действием наркотиков.

Актер находится под домашним арестом. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у Михаила Ефремова случился сердечный приступ.

Также мы писали, что экспертиза признала Ефремова вменяемым.

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