Австралия пострадала от сильного шторма

Юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма и наводнения. Об этом сообщили австралийские СМИ.

В Новом Южном Уэльсе выпало до 350 мм осадков, подтоплены населенные пункты, повалено большое количество деревьев, волны на побережье достигали 11 м.

Спасатели за несколько дней получили более двух тысяч обращений о помощи, в том числе от автомобилистов из затопленных дорог и фермеров, которым нужно было спасать скот.

Been a wild few days around much of #NSW & while the #rain has eased for most, the system isn't quite done yet. Big #surf is already pounding places like Carters Headland, Kianga & more is still to come. Warnings here https://t.co/AZaM3S1o1y Insta @andymck_photo @nswpolice pic.twitter.com/stzh5uzDvb