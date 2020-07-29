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В Европе молодежь стала чаще болеть коронавирусом

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В ВОЗ эту тенденцию связывают с тем, что молодые люди "не хотят пропустить лето". Это также может объяснить недавние вспышки на всем континенте.
Европейская молодежь стала чаще болеть COVID-19
Европейская молодежь стала чаще болеть COVID-19

В Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи. Об этом заявил европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге, передает в среду, 29 июля, ВВС.

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых случаев инфекции среди молодежи", - сказал он.

Доктор Клюге сказал, что, будучи отцом двух дочерей, он понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето". Но он добавил: "Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушкой и дедушкой и своими общинами, и теперь мы знаем, как правильно вести себя здоровым образом, поэтому давайте воспользуемся этими знаниями".

При этом Клюге отметил, что рост заболеваемости среди молодежи может быть причиной недавних всплесков заболеваемости на всем континенте. Поэтому властям необходимо лучше общаться с молодыми членами общества, чтобы донести до них важность придерживаться правил сокращения риска заразиться коронавирусом.

Сегодня стало известно, что в Италии продлили чрезвычайное положение из-за пандемии.

Накануне Джонсон заявил о второй волне COVID в некоторых странах.

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Теги: Европа, молодежь, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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