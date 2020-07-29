Иран вынудил США объявить тревогу на двух военных базах

Пуски баллистических ракет Ираном заставили американских военных принять меры безопасности на военно-воздушной базе Аль-Дафра в ОАЭ и на авиабазе Аль-Удейд в Катаре/.

Tasnim . Иранские военные в среду, 29 июля, провели запуски баллистических ракет шахтного базирования. Об этом в среду, 29 июля, сообщило местное информагентство

По его данным, запуск прошел успешно. Кроме того, в рамках учений в провинции Хормозган и в акваториях Персидского залива и Ормузского пролива, иранские военные провели стрельбы баллистическими ракетами классов "земля-земля", "земля-море" и "море-море".

Также был задействован комплекс беспилотных летательных аппаратов и системы ПВО. В финальной фазе маневров проводились совместные операции с участием кораблей, беспилотников и ракет, принадлежащих как ВМС Корпуса стражей исламской революции, так и аэрокосмическим силам КСИР.

По данным информагентства Associated press, пуски баллистических ракет Ираном заставили американских военных принять меры безопасности на военно-воздушной базе Аль-Дафра в ОАЭ и на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В частности, военнослужащих отправляли в укрытия.

Обе базы находятся в сотнях километров от места расположения макета американского авианосца. Авианосец Нимиц в конце минувшей недели из Индийского океана в ближневосточные воды.

Как сообщалось ранее, в Иране военные отработали атаку на макет американского авианосца Нимиц в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.

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