Возле побережья Аляски третий раз за неделю произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в 12:12 по киевскому времени, сообщили в Геологической службе.

Уже третий раз в неделю у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение, на этот раз магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

"Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 41 км от Сэнд Поинт, Аляска", - говорится в сообщении.

Эпицентр был зарегистрирован на глубине 40,3 км. Землетрясение произошло в 12:12 по киевскому времени.

Информации о нанесенном ущербе или пострадавших нет.

Как писал Корреспондент, 22 июля у берегов Аляски произошло землетрясение м агнитудой 7,8 балла. А 28 июля у побережья Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.

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