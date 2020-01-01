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Возле побережья Аляски третий раз за неделю произошло мощное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в 12:12 по киевскому времени, сообщили в Геологической службе.
магнитуда землетрясения - 5,6 балла
магнитуда землетрясения - 5,6 балла
Flickr / Matt Katzenberger
 
Уже третий раз в неделю у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение, на этот раз магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
 
"Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 41 км от Сэнд Поинт, Аляска", - говорится в сообщении.
 
Эпицентр был зарегистрирован на глубине 40,3 км. Землетрясение произошло в 12:12 по киевскому времени.
 
Информации о нанесенном ущербе или пострадавших нет.
 
Как писал Корреспондент, 22 июля у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. А 28 июля у побережья Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.
 
Еще сообщалось, как недавно в центральной части Грузии в регионе Шида Картли произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Теги: США, Землетрясения, Аляска
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Источник: korrespondent.net

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