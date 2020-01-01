Начался хадж в Мекку в условиях карантина. Фоторепортаж

В хадже вместо двух миллионов примут участие не более десяти тысяч человек из-за карантинных ограничений.

Начался хадж в Мекку, который будет немноголюдным. Саудовская Аравия из-за пандемии коронавируса запретила въезд паломникам из других стран.

В этом году в хадже примут участие не более 10 тысяч человек. В прошлые годы количество паломников достигало двух миллионов. Паломники обязаны постоянно носить маски.

Хадж - это главный ритуал всех мусульман, паломничество в Мекку, где родился пророк Мухаммед. Совершить хадж стремится каждый совершеннолетний мусульманин хотя бы один раз в жизни.

Напомним, Саудовская Аравия полностью готова к хаджу. Об этом заявил командующий сил безопасности хаджа Заед аль-Тувайлан.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии из-за эпидемии коронавируса в этом году разрешили участвовать в хадже только ограниченному числу паломников, которые уже находятся на территории страны.

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