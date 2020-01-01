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На Филиппинах произошла вспышка птичьего гриппа

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Причина заражения не установлена, предположительно оно связано с присутствием в регионе перелетных птиц.
Болезнь выявлена на птицеферме, из-за чего там пришлось уничтожить более 38,7 тыс кур
Болезнь выявлена на птицеферме, из-за чего там пришлось уничтожить более 38,7 тыс кур
Getty Images
 
Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована в провинции Пампанга на севере Филиппин. Об этом в среду, 29 июля, сообщило министерство сельского хозяйства страны.
 
 
Болезнь выявлена на птицеферме, из-за чего там пришлось уничтожить более 38,7 тыс. кур. Мясо, которое эта ферма поставила на филиппинские рынки, не несет в себе угрозы, утверждают в министерстве. 
 
Причина заражения не установлена, предположительно оно связано с присутствием в регионе перелетных птиц. 
 
Птичий грипп является болезнью, способной передаться людям, но через поедание птичьего мяса им нельзя заразиться, отмечают в филиппинском Минсельхозе.
 
Напомним, ранее в Немировском районе Винницкой области ликвидирован возбудитель птичьего гриппа. Для этого пришлось уничтожить все поголовье птицы в эпизоотическом очаге.

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Теги: птичий грипп, эпидемия, болезнь, Филиппины
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Источник: korrespondent.net

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