На Филиппинах произошла вспышка птичьего гриппа

Причина заражения не установлена, предположительно оно связано с присутствием в регионе перелетных птиц.

Болезнь выявлена на птицеферме, из-за чего там пришлось уничтожить более 38,7 тыс кур Getty Images

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована в провинции Пампанга на севере Филиппин. Об этом в среду, 29 июля, сообщило министерство сельского хозяйства страны.

Болезнь выявлена на птицеферме, из-за чего там пришлось уничтожить более 38,7 тыс. кур. Мясо, которое эта ферма поставила на филиппинские рынки, не несет в себе угрозы, утверждают в министерстве.

Причина заражения не установлена, предположительно оно связано с присутствием в регионе перелетных птиц.

Птичий грипп является болезнью, способной передаться людям, но через поедание птичьего мяса им нельзя заразиться, отмечают в филиппинском Минсельхозе.

Напомним, ранее в Немировском районе Винницкой области ликвидирован возбудитель птичьего гриппа. Для этого пришлось уничтожить все поголовье птицы в эпизоотическом очаге.

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