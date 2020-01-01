СМИ: Среди задержанных в Минске - воевавшие на Донбассе

Некоторых задержанных в Беларуси можно обнаружить в базе сайта Миротворец. В посольстве РФ говорят, что не получали информацию о задержании.

Среди задержанных россиян в Беларуси есть участники боевых действий на Донбассе на стороне сепаратистов. Эту информацию URA.RU подтвердил Захар Прилепин, который воевал на неподконтрольном регионе Украины.

"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", - сообщил Прилепин.

При этом он сомневается, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

По его словам, из Минска бойцы ЧВК Вагнер отправлялись в другие точки мира.

Тем временем Инсайдер сообщает, что некоторых из задержанных можно обнаружить в базе скандального сайта Миротворец.

При этом в посольстве РФ в Беларуси заявили, что не получали официальной информации о задержании под Минском российских граждан, пишет ТАСС.

Отметим, в Беларуси заявляют, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. На данный момент известно о 33 задержанных.

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