Из Германии выводят почти 12 тысяч военных США
США выводят 11,9 тысяч военнослужащих из Германии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в среду, 29 июля.
"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, <...> около 6,4 тыс. будут возвращены домой", - сказал Эспер.
При этом около 5,6 тысяч из 11,9 тысяч военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен оставить в Германии 25 тысяч военных. В ФРГ находятся более 34 тысяч военнослужащих США, тогда как американский лидер говорит о 52 тысячах.
В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным, охарактеризовав отношения двух стран как сложные.
Все сложно. Зачем Трамп выводит войска из Германии
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