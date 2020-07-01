В Японии впервые выявили тысячу больных коронавирусом за сутки

Коронавирус также выявили в последней из 47 японских префектур, где раньше еще не было обнаружено инфекции.

Такого показателя не было с начала пандемии

В Япониии за минувшие сутки зарегистрировала одну тысячу новых случаев заболевания коронавирусом, что является суточным рекордом для страны с начала пандемии. Об этом сообщает Kyodo News.

"По состоянию на среду число подтвержденных новых случаев коронавируса в Японии впервые составляет одну тысячу, с того времени как инфекция начала распространяться за пределами Токио", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, в Иватэ, последней из 47 японских префектур, где раньше еще не было обнаружено COVID-19, заявили о первом подтвержденном случае.

Отмечается, что за минувшие сутки также было выявлено 221 случаев коронавируса в префектуре Осака, 167 - в Айти. В столице Токио было зафиксировано 250 новых случаев заболевания COVID-19.

В целом в стране уже подтверждено 33 900 случаев коронавируса, из которых около трети приходится на Токио.

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