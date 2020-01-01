В начале апреля смертность в ЕС была вполовину выше - исследование

В предыдущие годы смертность снижалась со спадом сезона гриппа, но в этот период 2020 года она поднялась до пика.

Смертность в ЕС в конце марта - начале апреля была выше на 50%

С 30 марта по 6 апреля в Европе было зафиксировано на 50% больше смертей, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Нацинститута статистики и экономических исследований Франции, передает Le Figaro в среду, 29 июля.

В предыдущие годы смертность имела тенденцию к снижению в марте после сезонных эпизодов гриппа, но в этом году она, наоборот, значительно возросла, достигнув пика, как во Франции, так и в Европе.

Рост смертности составил 60% во Франции, 155% в Испании, 91% в Бельгии (на следующей неделе в этой стране зафиксирован рост на 107%) и 67% в Италии (88% на предыдущей неделе, пик был достигнут неделей ранее.). Затем чрезмерная смертность постепенно снизилась и была почти полностью ликвидирована в начале мая.

При этом за период со 2 марта по 26 апреля, основная часть (84%) чрезмерной смертности, которая наблюдалась в 21 европейской стране, по которой есть данные INSEE, приходится на Испанию, Италию, Бельгию и Францию. Чрезмерная смертность составила соответственно 71% в Испании, 49% в Италии, 44% в Бельгии и 28% во Франции в течение всех восьми недель, когда эпидемия была самой сильной.

В то же время в Германии, самой густонаселенной стране Европы, чрезмерная смертность значительно ниже (4% за тот же период), чем в значительной части стран Центральной и Восточной Европы.

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