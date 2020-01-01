Трамп объяснил вывод военных из Германии

Американских военных выводят из Германии из-за недостаточных трат страны на оборону, говорит Трамп.

США оставят в Германии меньше военных, чем ожидалось Getty Images

США решили сократить военный контингент в Германии из-за того, что Берлин тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Об этом в среду, 29 июля, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы сокращаем силы, поскольку они не платят по своим счетам, все просто", - сказал он.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил о возвращении на родину примерно 6,4 тыс из 11,9 тыс военных, которых выводят из Германии. Еще около 5,6 тыс военных будут передислоцированы в Италию и Бельгию.

Как сообщалось, что Трамп намерен оставить в Германии 25 тысяч военных.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас назвал сокращение американского контингента неудивительным, охарактеризовав отношения двух стран как сложные.

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