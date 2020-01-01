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Лукашенко срочно созвал Совет безопасности

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Белорусский президент проводит заседание с членами Совбеза на фоне новостей о задержании боевиков.
Лукашенко созвал Совбез из-за задержания россиян
Лукашенко созвал Совбез из-за задержания россиян
president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 29 июля, срочно собрал совещание Совета безопасности страны, сообщает Telegram-канала Пул Первого.
 
"Александр Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза", - говорится в сообщении.
 
В нем также напоминается об утренней новости белорусских СМИ о задержанных "боевиках".
 
Напомним, сегодгня в Беларуси заявили, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. На данный момент известно о 33 задержанных.
 
Задержанные являются участниками ЧВК Вагнер, некоторые из них воевали за сепаратистов на Донбассе.
 

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, Боевики, совбез
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Источник: korrespondent.net

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