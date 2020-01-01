Лукашенко срочно созвал Совет безопасности

"Александр Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза", - говорится в сообщении.

В нем также напоминается об утренней новости белорусских СМИ о задержанных "боевиках".

Напомним, сегодгня в Беларуси заявили, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. На данный момент известно о 33 задержанных.