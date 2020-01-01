Лукашенко срочно созвал Совет безопасности
Белорусский президент проводит заседание с членами Совбеза на фоне новостей о задержании боевиков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 29 июля, срочно собрал совещание Совета безопасности страны, сообщает Telegram-канала Пул Первого.
"Александр Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза", - говорится в сообщении.
В нем также напоминается об утренней новости белорусских СМИ о задержанных "боевиках".
Напомним, сегодгня в Беларуси заявили, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. На данный момент известно о 33 задержанных.
Задержанные являются участниками ЧВК Вагнер, некоторые из них воевали за сепаратистов на Донбассе.
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