Боевики Боко Харам убили 10 человек на западе Чада

Радикальные исламисты ограбили жителей поселка и захватили в заложники семерых местных жителей.

Не менее десяти мирных жителей погибли в пятницу утром в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Боко Харам" на один из поселков на западе Чада. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 1 августа.

Отмечается, что в числе погибших – две женщины. Террористы также ограбили этот поселок и захватили семерых мирных жителей. Местный чиновник подтвердил это нападение.

Также агентство напоминает, что 8 июля в пограничном районе на западе Чада произошел взрыв мины, в результате которого погибли по меньшей мере восемь чадских солдат и еще более десятка получили ранения. Считается, что мины были установлены боевиками "Боко Харам".

Напомним, в июне в Нигерии боевики "Боко Харам" убили более 60 человек. В результате двух нападений в районах Монгуно и Нганзай погибли 20 военных и более 40 гражданских лиц.

На протяжении более десяти лет радикальная исламистская группировка группировка "Боко Харам" совершает нападения на гражданских лиц и военных в районе озера Чад, создавая угрозу безопасности для Нигерии, Чада, Нигера и Камеруна.

Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet