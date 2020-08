В Индии при падении крана погибли 11 человек

Не менее 11 рабочих погибли в Индии при обрушении крана на судоверфи Hindustan Shipyard в порту Вишахапатнам (штат Андхра-Прадеш). Об этом сообщает ANI в субботу, 1 августа.

Отмечается, что еще пять человек получили травмы.

На кадрах видно, как недавно установленный новый огромный кран рушится и распадается на несколько частей.

Кран рухнул на рабочих, которые принимали участие в его установке и находились неподалеку.

Началось расследование причин этого происшествия.

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3