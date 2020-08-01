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В Индии при падении крана погибли 11 человек

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Огромный кран рухнул на рабочих, которые принимали участие в его установке и находились неподалеку.

Не менее 11 рабочих погибли в Индии при обрушении крана на судоверфи Hindustan Shipyard в порту Вишахапатнам (штат Андхра-Прадеш). Об этом сообщает ANI в субботу, 1 августа.

Отмечается, что еще пять человек получили травмы.

На кадрах видно, как недавно установленный новый огромный кран рушится и распадается на несколько частей.

Кран рухнул на рабочих, которые принимали участие в его установке и находились неподалеку.

Началось расследование причин этого происшествия.

Ранее в Лондоне при падении двадцатиметрового крана на стройке погибла женщина. Кран упал на жилые дома.

Также сообщалось, что в Германии рухнул кран, считающийся самым большим в истории немецкой компании Liebherr. Его только установили на специальное грузоподъемное судно. Тогда пострадали пять человек.

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Теги: Индия, видео, падение, кран, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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