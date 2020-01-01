COVID-19: в Берлине массовые протесты из-за карантинных ограничений

Полиция наблюдает за соблюдением порядка с вертолетов. Пока ситуация спокойная, но уже произошла одна стычка.

В Берлине проходит масштабная акция против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Шествие стартовало на бульваре Унтер-ден-Линден и двинулось по центральным улицам города в полдень по местному времени.

По данным полиции, в акции участвовало порядка 11 тысяч человек.

"Поскольку собрание на Унтер-ден-Линден оказалось довольно многолюдным, наши коллеги убедительно указывают на необходимость соблюдать необходимую дистанцию", – написала пресс-служба столичной полиции в Twitter.

По ее данным, которые подтверждаются поступающими с места событий кадрами, практически никто из собравшихся не был в масках. Некоторые из участников захватили с собой флаги с символикой различных федеральных земель.

Мероприятие проходит под лозунгом: "День свободы – конец пандемии". Митингующие дошли до Улицы 17 июня, где началась массовая демонстрация.

Как сообщила местная газета Berliner Morgenpost, одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По данным издания, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса. По словам берлинского сенатора по внутренним делам Андреаса Гайзеля, ряд участников собирались доставить в Берлин на автобусах из Баден-Вюртемберга. На федеральном уровне присоединиться к акции также призывали различные неонацистские группировки.

Полиция наблюдает за соблюдением порядка с вертолетов. Пока ситуация достаточно спокойная. Berliner Morgenpost сообщает лишь об одной стычке. По словам очевидцев, в ходе акции одетый в черное неизвестный в маске напал на одного из присутствующих. Кроме того, одна из групп собравшихся пыталась проникнуть на подземную парковку отеля.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), с начала пандемии в Берлине выявлено 9274 инфицированных, 223 умерли.

В Германии с конца июля наблюдается скачок заболеваемости COVID-19. Коэффициент заражения, который обозначается как R, здесь на 29 июля превышал единицу: это означает, что один носитель вируса в среднем заражал больше одного здорового человека. Специалисты предполагают, что возможной причиной роста R являются отдыхающие, вернувшиеся из-за границы.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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