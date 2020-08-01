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В России пообещали бесплатную вакцинацию от коронавируса

Комментариев: 6
Клинические испытания вакцины уже завершились. Сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
В России испытали вакцину на людях
В России испытали вакцину на людях

Российские власти намерены проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости в субботу, 1 августа.

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна – она будет плановой", – сказал Мурашко.

По его словам, массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре. Клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, уже завершились. Сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.

Ранее в июле сообщалось, что российские ученые сумели доказать, что их вакцина от COVID-19 безопасна для здоровья человека.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после появления вакцины от коронавируса ВОЗ сможет предоставить ее для каждого пятого украинца.

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Теги: Россия, Лекарственные препараты, вакцина, лекарство, лекарства, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Путин-Xyйло    01.08.2020, 19:23
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Разве коронавирус нарасии не обнулили?
autsaider_gigimo    01.08.2020, 19:01
Оценка:  +3
autsaider_gigimo
Вакцинация в виде боярки. Ведь в России есть боярка.
Жеральд    01.08.2020, 19:01
Оценка:  +3
Жеральд
80 миллионов гробов госдура рф закупила еще в 2018 году...теперь вот бесплатная вакцинация...что же,добро пожаловать в рай,баранчики...
naswevret    01.08.2020, 18:32
Оценка:  -23
naswevret
Раз сказали значит так и будет.Ведь в России есть Власть.
dron29    01.08.2020, 18:39
Оценка:  +1
dron29
))))))))))))))))))))
Путин-Xyйло    01.08.2020, 19:22
Оценка:  0
Путин-Xyйло
naswevret повеселил
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