Лукашенко рассказал о целях задержанных боевиков

Двести человек – это только первая группа, которая планировалась к переброске в Беларусь, отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера в субботу, 1 августа.

По его словам, многие факты следствия весьма интересны.

"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия – выяснить эти цели", – заявил Лукашенко.

Он попросил аккуратно обращаться с задержанными.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали – они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", – обратил внимание Александр Лукашенко.

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", – подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют.

"У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", – сказал глава государства.

Лукашенко заверил, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации: "На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда".

Ранее на этой неделе в Беларуси заявили, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Также сообщалось, что задержанные являются участниками ЧВК Вагнер, некоторые из них воевали за сепаратистов на Донбассе. Часть из них имеют украинские паспорта.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что намерены требовать экстрадиции задержанных в Беларуси участников вооруженного конфликта на Донбассе.

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