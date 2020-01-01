В Афганистане во время паводка утонули 15 детей

Сильные потоки воды уничтожили несколько десятков домов в провинции Нангархар. На месте происшествия работают спасатели.

На востоке Афганистане в провинции Нангархар по меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти в субботу, 1 августа.

Указано, что среди погибших 15 детей и одна женщина.

По словам представителя губернатора Нангархара Аттауллы Хогьяни, паводки образовались в уезде Куз-Кунар в ночь на субботу из-за сильных ливней. Он отметил, что от стихии также пострадали еще четыре человека.

Кроме того, сильные потоки воды уничтожили несколько десятков домов. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Ранее сообщалось, что треть Бангладеш ушла под воду в результате самого мощного наводнения с 1988 года. Полтора миллиона людей лишились своих домов. Жителям страны угрожает продовольственная катастрофа.

Также сообщалось, что в Индонезии жертвами паводков и оползней стали 36 человек. Еще 16 жителей провинции Южный Сулавеси числятся пропавшими без вести.

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