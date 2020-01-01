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Задержанные в Беларуси россияне заключены под стражу

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В отношении 33 россиян продолжается активная фаза расследования уголовного дела по статье о приготовлении к массовым беспорядкам.
Россиян в Беларуси задержали 29 июля
Россиян в Беларуси задержали 29 июля
Ruptly

Граждане России, ранее задержанные в Беларуси, отправлены под арест. Об этом рассказал председатель белорусского Следственного комитета Иван Носкевич, сообщает БелТА в субботу, 1 августа.

По его словам, главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по статье о приготовлении к массовым беспорядкам (ст.13 и ч.2 ст. 293 УК Беларуси).

"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметил Носкевич после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее на этой неделе в Беларуси заявили, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Также сообщалось, что задержанные являются участниками ЧВК Вагнер, некоторые из них воевали за сепаратистов на Донбассе. Часть из них имеют украинские паспорта.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что намерены требовать экстрадиции задержанных в Беларуси участников вооруженного конфликта на Донбассе.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Беларусь, арест, россияне, аресты, Боевики, наемники, ЧВК Вагнера
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Источник: korrespondent.net

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