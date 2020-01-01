ВОЗ продлила чрезвычайный режим из-за COVID-19

Нынешняя пандемия "представляет собой кризис, который случается раз в столетие", объявил глава ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 еще на три месяца. Об этом сообщил комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания, информирует ТАСС в субботу, 1 августа.

Указано, что комитет "единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность".

Свою рекомендацию о продлении этого режима комитет представил генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесус, который с ней согласился. В этой связи "комитет вновь будет созван в течение трех месяцев по решению генерального директора", говорится в сообщении.

Выступая на заседании, глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия "представляет собой кризис, который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий".

По его словам, на настоящий момент "многие вопросы разрешены, но на многие еще предстоит ответить". Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, "большинство населения Земли остается восприимчивым к этому вирусу, даже в районах, которые пережили суровые вспышки" болезни.

Это было четвертое заседание комитета ВОЗ по ЧС, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов. Его цель – оценить нынешнее состояние дел в борьбе с пандемией в мире и выработать рекомендации по эффективному противодействию распространению инфекции. Предыдущие три совещания состоялись 22-23 января, 30 января и 30 апреля.

Напомним, вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Позже она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией 11 марта.

По последним данным, в мире лабораторно подтвердили около 18 млн случаев заражения коронавирусом, более 685 тысяч из них закончились смертью и 11,2 млн – выздоровлением. США лидируют по заболеваемости COVID-19 – 4,7 млн инфицированных.

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