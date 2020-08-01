В Хельсинки на одном из центральных пляжей провели "Топлес флешмоб"
В Финляндии несколько десятков женщин и мужчин приняли участие в "Топлес флешмобе" на одном из центральных пляжей Хельсинки - Хиетаниеми. Об этом, в субботу, 1 августа, сообщает РИА Новости.
Впервые мероприятие с купающимися топлесс женщинами и поддерживающими их мужчинами прошло в Финляндии в прошлом году в знак протеста против удаления женщины, загорающей без верхней части купальника, с одного из пляжей Хельсинки.
Тогда же клуб феминисток Cult Cunth решился на протест против произошедшего организовав - "Топлесс флешмоб".
"Мы довольны, все прошло хорошо. Наша цель - чтобы женщины могли загорать на пляжах топлесс, как и мужчины", - отметила соорганизатор мероприятия Седе Валларен.
Ранее власти Черногории заявляли, что собираются ввести штрафы за прогулки с голым торсом или в купальниках.
Также, популярная британская актриса и дизайнер Элизабет Херли снялась топлес для рекламы собственного бренда.
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