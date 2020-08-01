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В Хельсинки на одном из центральных пляжей провели "Топлес флешмоб"

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В мероприятии, организованном движением феминисток, приняли участие около полусотни человек разного возраста и пола.

В Финляндии несколько десятков женщин и мужчин приняли участие в "Топлес флешмобе" на одном из центральных пляжей Хельсинки - Хиетаниеми. Об этом, в субботу, 1 августа, сообщает РИА Новости.

Впервые мероприятие с купающимися топлесс женщинами и поддерживающими их мужчинами прошло в Финляндии в прошлом году в знак протеста против удаления женщины, загорающей без верхней части купальника, с одного из пляжей Хельсинки.

Тогда же клуб феминисток Cult Cunth решился на протест против произошедшего организовав - "Топлесс флешмоб".

"Мы довольны, все прошло хорошо. Наша цель - чтобы женщины могли загорать на пляжах топлесс, как и мужчины", - отметила соорганизатор мероприятия Седе Валларен.

Ранее власти Черногории заявляли, что собираются ввести штрафы за прогулки с голым торсом или в купальниках. 

Также, популярная британская актриса и дизайнер Элизабет Херли снялась топлес для рекламы собственного бренда. 

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Теги: Финляндия, Пляж, протест, флэшмоб, топлес, Хельсинки
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Источник: korrespondent.net

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