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Во Франции намерены возобновить дело об изнасиловании против Депардье

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Инциденты, якобы, произошли в августе 2018 года, во время "неформальной репетиции театральной пьесы" в парижском доме Депардье.
Актер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье
Getty

Во Франции прокуратура направила следственному судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняется актер Жерар Депардье. Об этом, в субботу, 1 августа, сообщает Agence France-Presse.

Запрос был направлен в пятницу после того, как молодая актриса, уже писавшая заявление на Депардье в 2018 году, вновь обратилась к органам правосудия. Жалоба актрисы в виде гражданского иска подразумевает “практически автоматическое начало расследования”.

Напомним, в августе 2018 года с жалобой в полицию обратилась 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называлось. Она рассказала, что дважды подверглась домогательствам со стороны Депардье. Оба инцидента, по ее словам, произошли в его доме в Париже, когда они репетировали театральную пьесу в неформальной обстановке. Тогда следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений.

При этом адвокат Депардье Эрве Темин заявлял, что актер не признает вменяемых ему преступлений. При этом он признает, что знаком с девушкой.

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Теги: Франция, прокуратура, актер, изнасилование, следствие, Депардье
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Источник: korrespondent.net

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