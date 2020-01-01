Во время пожара во Франции заживо сгорели 1,7 тысяч свиней
Как минимум 1,7 тысячи свиней погибли при пожаре, который произошёл в свиноводческом хозяйстве в департаменте Кот-д'Армор на северо-западе Франции. Об этом, в субботу, 1 августа, сообщает France Bleu.
Сообщается, что ферма, находящаяся близ коммуны Корсей, загорелась в ночь на 1 августа. Одно из строений, в котором находились свиньи, сгорело полностью, второе - частично. На одной ферме, площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, находилось 1,4 тысячи свиней, а на другой, меньшего размера, - 800 голов.
Издание пишет, что возгорание удалось локализовать лишь к 09.30 по местному времени.
Ранее в Житомирской области ночью в селах Гай и Лихоселка на двух фермах произошли пожары, в результате одного из них погибло около трех десятков козлят.
Также, в Хмельницкой области от удара молнии вспыхнул масштабный пожар на ферме в селе Новолабунь. Огонь охватил 1500 кв. м.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet