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Во время пожара во Франции заживо сгорели 1,7 тысяч свиней

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Тушение двух свинарников заняло несколько часов. Полиция выясняет подробности случившегося.
Во Франции пожар возник на ферме, где выращивают свиней
Во Франции пожар возник на ферме, где выращивают свиней

Как минимум 1,7 тысячи свиней погибли при пожаре, который произошёл в свиноводческом хозяйстве в департаменте Кот-д'Армор на северо-западе Франции. Об этом, в субботу, 1 августа, сообщает France Bleu.

Сообщается, что ферма, находящаяся близ коммуны Корсей, загорелась в ночь на 1 августа. Одно из строений, в котором находились свиньи, сгорело полностью, второе - частично. На одной ферме, площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, находилось 1,4 тысячи свиней, а на другой, меньшего размера, - 800 голов.

Издание пишет, что возгорание удалось локализовать лишь к 09.30 по местному времени.

Ранее в Житомирской области ночью в селах Гай и Лихоселка на двух фермах произошли пожары, в результате одного из них погибло около трех десятков козлят. 

Также, в Хмельницкой области от удара молнии вспыхнул масштабный пожар на ферме в селе Новолабунь. Огонь охватил 1500 кв. м.

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Теги: животные, Франция, ферма, пожар, свиньи
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Источник: korrespondent.net

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