Власти вьетнамского Дананга проверят все население города на COVID-19

Новые случаи коронавируса, связанные с этим городом, были отмечены в других населенных пунктах страны, включая столицу - Ханой.

Власти города Дананг во Вьетнаме, ставшего эпицентром новой вспышки COVID-19, планируют протестировать около 1,1 млн человек на инфекцию. Об этом, в субботу, 1 августа, сообщает Reuters со ссылкой на сайте вьетнамского правительства.

В сообщении говорится, что в стране 1 августа было зарегистрировано 40 новых случаев заболевания, 26 новых случаев зафиксировано в Дананге, общее число заболевших достигло 586, трое скончались.

Власти Дананга с 25 июля провели около 8,2 тысячи тестов, они планируют нарастить их количество до 8-10 тысяч в день. На карантин в связи с новой вспышкой помещены более 90 тысяч человек.

Общее число выявленных случаев COVID-19 во Вьетнаме к 1 августа достигло 586.

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в крупных городах Вьетнама введен запрет на проведение всех массовых мероприятий, закрыты бары, ночные клубы и развлекательные заведения. Одновременно в общественных местах введено обязательное ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.

До этого в стране на протяжении нескольких месяцев не было зарегистрировано ни одного случая заражения.

Ранее сообщалось, что в городе Дананге во Вьетнаме и ближайших провинциях выявили вспышку более агрессивного типа коронавируса.

Также, ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса усиливается. Из-за ускорения заболеваемости ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet