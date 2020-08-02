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В Греции крупнейший прирост заражений коронавирусом с апреля

Комментариев: 1
Накануне в стране зафиксировали 110 новых случаев заболевания - это рекордная отметка с апреля.
В Греции наибольший с апреля скачок заражений COVID-19
В Греции наибольший с апреля скачок заражений COVID-19

В Греции за сутки выявили 110 новых случаев коронавируса - это крупнейший с апреля прирост числа больных COVID-19.  Об этом свидетельствуют данные Национальной организации здравоохранения, передает Kathimerini в воскресенье, 2 августа.

Отмечается, что в субботу, 1 августа, сообщили о 110 новых заражениях. При этом, только девять из них связаны с путешествиями за границу.

В прошлый раз показатель превышал сотню еще в апреле. В течение июня и большую часть июля лишь несколько раз регистрировали более 50 новых больных за сутки.

Как пишет издание, стремительный рост начался в последние несколько дней: с 30 июня по 1 августа включительно суточный рост составил 57, 65, 76 и 110 новых больных.

Наконец, общее количество зарегистрированных заражений с начала эпидемии возросло до 4587, 206 человек скончались.

Напомним, что с августа в Греции разрешили возобновить круизы. Круизным лайнерам позволят причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.

В мире зафиксировано более 18 млн заражения COVID-19

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Теги: эпидемия, Греция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Евроскептик    02.08.2020, 15:14
Оценка:  +1
Евроскептик
В Украине 1112 и это власть не беспокоит,вся страна в зелёной,безопасной зоне!
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