Оппозиция не смогла обжаловать выборы в Польше

Суд пришел к выводу, что содержание жалобы Гражданской платформы выходит за пределы положений, определенных в избирательном кодексе.

Всего Верховный суд Польши получил более 5800 жалоб на результаты выборов Лешек Шиманьски / PAP

Верховный суд Польши отказался рассматривать жалобу относительно якобы имевшихся нарушений на президентских выборах, поданную оппозиционной партией Гражданская платформа. Такое решение суд принял в субботу, 1 августа, сообщило польское издание Onet.

Суд пришел к выводу, что содержание жалобы Гражданской платформы выходит за пределы положений, определенных в избирательном кодексе.

Также не было предоставлено надлежащих доказательств, подтверждающих указанные в жалобе претензия, как это требуется кодексом, отметил судья Александр Степковский.

Всего суд получил более 5800 жалоб, из которых 65 признаны оправданными, но не повлиявшими на результат выборов.

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