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Оппозиция не смогла обжаловать выборы в Польше

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Суд пришел к выводу, что содержание жалобы Гражданской платформы выходит за пределы положений, определенных в избирательном кодексе.
Всего Верховный суд Польши получил более 5800 жалоб на результаты выборов
Всего Верховный суд Польши получил более 5800 жалоб на результаты выборов
Лешек Шиманьски / PAP
 
Верховный суд Польши отказался рассматривать жалобу относительно якобы имевшихся нарушений на президентских выборах, поданную оппозиционной партией Гражданская платформа. Такое решение суд принял в субботу, 1 августа, сообщило польское издание Onet.
 
 
Суд пришел к выводу, что содержание жалобы Гражданской платформы выходит за пределы положений, определенных в избирательном кодексе.
 
Также не было предоставлено надлежащих доказательств, подтверждающих указанные в жалобе претензия, как это требуется кодексом, отметил судья Александр Степковский.
 
Всего суд получил более 5800 жалоб, из которых 65 признаны оправданными, но не повлиявшими на результат выборов.
 
Напомним, 12 июля в Польше состоялся второй тур выборов президента. По результатам обработки более 99% бюллетеней Анджей Дуда набрал 51,21% голосов избирателей. За его оппонента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 48,79% поляков.

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Теги: Польша, Выборы, суд, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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