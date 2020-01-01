Оппозиция не смогла обжаловать выборы в Польше
Суд пришел к выводу, что содержание жалобы Гражданской платформы выходит за пределы положений, определенных в избирательном кодексе.
Верховный суд Польши отказался рассматривать жалобу относительно якобы имевшихся нарушений на президентских выборах, поданную оппозиционной партией Гражданская платформа. Такое решение суд принял в субботу, 1 августа, сообщило польское издание Onet.
Суд пришел к выводу, что содержание жалобы Гражданской платформы выходит за пределы положений, определенных в избирательном кодексе.
Также не было предоставлено надлежащих доказательств, подтверждающих указанные в жалобе претензия, как это требуется кодексом, отметил судья Александр Степковский.
Всего суд получил более 5800 жалоб, из которых 65 признаны оправданными, но не повлиявшими на результат выборов.
Напомним, 12 июля в Польше состоялся второй тур выборов президента. По результатам обработки более 99% бюллетеней Анджей Дуда набрал 51,21% голосов избирателей. За его оппонента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 48,79% поляков.
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