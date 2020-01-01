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В Мельбурне ввели комендантский час

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Жителям Мельбурна также запрещено покидать дом более чем на пять километров для покупок, разрешено не более часа занятий спортом на открытом воздухе.
Жителям Мельбурна запретили появляться на улицах с 20.00 до 5.00
Жителям Мельбурна запретили появляться на улицах с 20.00 до 5.00
Getty Images
 
Власти австралийского штата Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 2 августа 2020 г., сообщило британское издание Guardian со ссылкой на заявление губернатора штата Виктория Дэниэла Эндрюса.
 
 
Наиболее жесткие ограничения вводятся в столице штата Мельбурне, втором по величине городе Австралии. Там со 2 августа введены противоэпидемические ограничения четвертого уровня, предусматривающие комендантский час с 20.00 до 5.00.
 
Меры будут действовать как минимум до 13 сентября. По словам губернатора, если не принять строгие меры сейчас, с эпидемией придется бороться еще месяцы и месяцы. 
 
Те, кто проживают в Мельбурне, остаются без права покидать дом более чем на пять километров для покупок или занятий спортом на воздухе в течение одного часа. В городе запретили свадьбы, на похоронах могут присутствовать до 10 человек. 
 
Обучение в университетах с 6 августа снова будет дистанционным, а детские сады закрыты. Для живущих за пределами Мельбурна будет действовать третий уровень ограничений. 
 
По словам Эндрюса, продолжительность жестких мер в Виктории можно будет сократить при уменьшении выявленных случаев коронавируса, но маловероятно, что город вернется к третьему этапу ограничений. 
 
Как сообщалось, впервые за сто лет закрылась граница между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс. Тем, кто возвращается в Викторию из Нового Южного Уэльса, придется выдерживать двухнедельный карантин.

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Теги: Австралия, эпидемия, карантин, комендантский час, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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