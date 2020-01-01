В Мельбурне ввели комендантский час
Жителям Мельбурна также запрещено покидать дом более чем на пять километров для покупок, разрешено не более часа занятий спортом на открытом воздухе.
Власти австралийского штата Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 2 августа 2020 г., сообщило британское издание Guardian со ссылкой на заявление губернатора штата Виктория Дэниэла Эндрюса.
Наиболее жесткие ограничения вводятся в столице штата Мельбурне, втором по величине городе Австралии. Там со 2 августа введены противоэпидемические ограничения четвертого уровня, предусматривающие комендантский час с 20.00 до 5.00.
Меры будут действовать как минимум до 13 сентября. По словам губернатора, если не принять строгие меры сейчас, с эпидемией придется бороться еще месяцы и месяцы.
Те, кто проживают в Мельбурне, остаются без права покидать дом более чем на пять километров для покупок или занятий спортом на воздухе в течение одного часа. В городе запретили свадьбы, на похоронах могут присутствовать до 10 человек.
Обучение в университетах с 6 августа снова будет дистанционным, а детские сады закрыты. Для живущих за пределами Мельбурна будет действовать третий уровень ограничений.
По словам Эндрюса, продолжительность жестких мер в Виктории можно будет сократить при уменьшении выявленных случаев коронавируса, но маловероятно, что город вернется к третьему этапу ограничений.
Как сообщалось, впервые за сто лет закрылась граница между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс. Тем, кто возвращается в Викторию из Нового Южного Уэльса, придется выдерживать двухнедельный карантин.
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