США отреагировали на перенос выборов в Гонконге

Госдепартамент обвинил официальный Пекин в невыполнении ранее взятых обязательств в отношении Гонконга.

По мнению Помпео, нет никаких веских причин для длительной задержки с выборами в Гонконге wlrn.org

США осуждают решение властей Гонконга отсрочить на год выборы в местное законодательное собрание. Об этом заявил сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

По его мнению, нет никаких веских причин для такой длительной задержки с выборами. "Вероятно, Гонконг больше никогда не сможет проголосовать - ни за что, ни за кого", - предположил госсекретарь США.

По его словам, эта сомнительная акция подтверждает, что официальный Пекин не намерен соблюдать обязательства, которые он взял на себя перед населением Гонконга и Великобританией.

"Если власти Гонконга не пересмотрят свое решение, то он продолжит свой путь к тому, чтобы стать еще одним коммунистическим городом Китая", - предположил глава Госдепа.

Как сообщалось, власти специального административного района Гонконг перенесли на год назначенные на сентябрь выборы в местное законодательное собрание из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

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