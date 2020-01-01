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США отреагировали на перенос выборов в Гонконге

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Госдепартамент обвинил официальный Пекин в невыполнении ранее взятых обязательств в отношении Гонконга.
По мнению Помпео, нет никаких веских причин для длительной задержки с выборами в Гонконге
По мнению Помпео, нет никаких веских причин для длительной задержки с выборами в Гонконге
wlrn.org
 
США осуждают решение властей Гонконга отсрочить на год выборы в местное законодательное собрание. Об этом заявил сделал госсекретарь США Майкл Помпео.
 
 
По его мнению, нет никаких веских причин для такой длительной задержки с выборами. "Вероятно, Гонконг больше никогда не сможет проголосовать - ни за что, ни за кого", - предположил госсекретарь США.
 
По его словам, эта сомнительная акция подтверждает, что официальный Пекин не намерен соблюдать обязательства, которые он взял на себя перед населением Гонконга и Великобританией. 
 
"Если власти Гонконга не пересмотрят свое решение, то он продолжит свой путь к тому, чтобы стать еще одним коммунистическим городом Китая", - предположил глава Госдепа.
 
Как сообщалось, власти специального административного района Гонконг перенесли на год назначенные на сентябрь выборы в местное законодательное собрание из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

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Теги: США, Гонконг, госдепартамент США, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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