Британского экс-министра арестовали за изнасилования

Речь идет о жалобе, в которой говорится о четырех инцидентах, произошедших в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни с июля 2019 по январь 2020 года.

Один из эпизодов по утверждению пострадавшей имел место прямо в правительственном комплексе Вестминстер Вики

Британская полиция задержала бывшего министра правительства Великобритании и депутата парламента от консервативной партии по обвинению в изнасиловании коллеги. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило британское издание Sunday Times.

Читай также: Появились подробности избиения телеведущей в поезде По его данным, речь идет о жалобе, в которой говорится о четырех инцидентах, произошедших в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни с июля 2019 по январь 2020 года.

Фамилия 51-летнего задержанного не указывается. Он был задержан в субботу, 1 августа, и отпущен под залог. По данным издания, подозреваемый должен явиться на допрос в середине августа.