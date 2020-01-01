Британского экс-министра арестовали за изнасилования
Речь идет о жалобе, в которой говорится о четырех инцидентах, произошедших в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни с июля 2019 по январь 2020 года.
Британская полиция задержала бывшего министра правительства Великобритании и депутата парламента от консервативной партии по обвинению в изнасиловании коллеги. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило британское издание Sunday Times.
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По его данным, речь идет о жалобе, в которой говорится о четырех инцидентах, произошедших в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни с июля 2019 по январь 2020 года.
Фамилия 51-летнего задержанного не указывается. Он был задержан в субботу, 1 августа, и отпущен под залог. По данным издания, подозреваемый должен явиться на допрос в середине августа.
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Председатель консервативной партии Великобритании Роберт Дженрик заявил в комментарии СМИ, что подобные обвинения являются достаточно серьезными и должны быть расследованы максимально тщательно.
Как сообщалось, прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из местных советов подозрение в незаконном проникновении в жилище и растлении несовершеннолетней.