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Британского экс-министра арестовали за изнасилования

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Речь идет о жалобе, в которой говорится о четырех инцидентах, произошедших в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни с июля 2019 по январь 2020 года.
Один из эпизодов по утверждению пострадавшей имел место прямо в правительственном комплексе Вестминстер
Один из эпизодов по утверждению пострадавшей имел место прямо в правительственном комплексе Вестминстер
Вики
Британская полиция задержала бывшего министра правительства Великобритании и депутата парламента от консервативной партии по обвинению в изнасиловании коллеги. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило британское издание Sunday Times. 

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По его данным, речь идет о жалобе, в которой говорится о четырех инцидентах, произошедших в Вестминстере, а также в Ламбете и Хэкни с июля 2019 по январь 2020 года. 

Фамилия 51-летнего задержанного не указывается. Он был задержан в субботу, 1 августа, и отпущен под залог. По данным издания, подозреваемый должен явиться на допрос в середине августа. 

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Председатель консервативной партии Великобритании Роберт Дженрик заявил в комментарии СМИ, что подобные обвинения являются достаточно серьезными и должны быть расследованы максимально тщательно.

Как сообщалось, прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из местных советов подозрение в незаконном проникновении в жилище и растлении несовершеннолетней.

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Теги: Британия, изнасилование, Великобритания, изнасилования, экс-министр
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