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В США арестован подозреваемый во взломе страниц знаменитостей

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Задержанный убедил одного из сотрудников Twitter в том, что он был сотрудником технологического отдела, которому необходимы учетные данные сотрудника Twitter для доступа к порталу обслуживания клиентов.
У хакера было двое сообщников, задержанных ранее
У хакера было двое сообщников, задержанных ранее
Getty Images
 
Американская полиция задержала 17-летнего Грэма Ивана Кларка из Флориды по обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в социальной сети Twitter. Об этом сообщило издание New York Times.
 
По его данным, у хакера было двое сообщников, задержанных ранее.
 
Они взломали около 130 Twitter-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, владельца Amazon Джеффа Безоса, и экс-президента США Барака Обамы.
 
Хакеры разместили на их страницах объявления с просьбой о пожертвованиях в криптовалюте. Таким образом они смогли получить около $120 тыс. на фейковой раздаче биткоинов.
 
Ранее сообщалось, что профили знаменитостей в Twitter взломали хакеры. Они разместили на страницах объявления с предложениями заработать на криптовалюте.
 
После атаки Twitter заблокировал аккаунты со сменой пароля за последний месяц. Такие меры в соцсети предприняли, чтобы обезопасить пользователей и соцсеть.

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Теги: США, хакеры, полиция, арест, хакер, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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