МИД проверяет, есть ли украинцы на лайнере Amundsen

На норвежском лайнере Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten не менее 36 человек инфицированы коронавирусом.

Министерство иностранных дел Украины выясняет, есть ли украинцы среди пассажиров норвежского круизного лайнера Roald Amundsen, на котором зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в комментарии УНИАН

По его словам, посольство уже связался с судовладельцем и оператором судна.

"Как раз общаются, потому что там всегда в таких случаях очень чувствительный момент - предоставление частной информации. Пока оператор судна не удостоверится, что члены команды готовы об этом говорить, может и не быть информации", - сказал Коваленко.

Ранее агентство Euronews сообщило, что на норвежском лайнере Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten не менее 36 человек инфицированы коронавирусом.

Лайнер 31 июля зашел в порт Тромсе после семичасового плавания к архипелагу Шпицберген. Сначала заражение было подтверждено у четырех членов команды, после чего проверили весь экипаж.

В настоящее время на карантине находятся 400 пассажиров и членов экипажа лайнера.

Напомним, 16 марта в Украину вернулись 46 граждан , которые были членами экипажа пассажирского лайнера Diamond Princess. Они прошли карантин, лабораторное тестирование и прибыли из США в Борисполь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet