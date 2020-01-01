Ирландия будет тестировать пассажиров на COVID-19
Правительство Ирландии также намерено ввести ограничения на несущественные поездки для граждан.
Правительство Ирландии вводит выборочное тестирование на COVID-19 в аэропортах для прибывающих пассажиров. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило издание Irish Times.
Министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли не уточнил, когда именно вступит в силу данное нововведение. По его словам, такой шаг необходим из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.
"Мы вводим выборочное тестирование в аэропортах и усиливаем присутствие медицинских работников", - сообщил министр.
Доннелли отметил, что в Ирландии самый жесткий "зеленый" список среди всех стран ЕС. "И это, безусловно, помогает", - заявил он.
Правительство Ирландии также намерено ввести ограничения на несущественные поездки для граждан, отметил министр здравоохранения.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый этап смягчения карантина в Великобритании временно отложен в связи с ростом количества случаев заболевания COVID-19.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент