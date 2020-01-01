В Буркина-Фасо произошел взрыв, погибли шесть детей - СМИ
В районе Тангае на севере Буркина-Фасо шесть детей погибли в результате взрыва. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил портал Infowakat.
Так, в субботу дети выпасали скот, когда наткнулись на самодельное взрывное устройство, по словам местных жителей. Жертвами трагедии стали шесть детей, еще четверо получили ранения.
Полиция начала расследование, указано в сообщении.
Отметим, взрыв произошел на территории, где действуют ячейки террористической группировки Нусрат Аль-Ислам (JNIM), имеющей связи с Аль-Каидой. Боевики группировки широко используют самодельные взрывные устройства.
Как сообщалось, в январе на севере Буркина-Фасо прогремел взрыв в школьном автобусе, погибли 14 людей, еще девять получили ранения.
Ранее в Афганистане произошел взрыв, в результате которого погиб один ребенок, восемь - пострадали. По словам властей, сработало самодельное взрывное устройство, установленное на обочине дороги.
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