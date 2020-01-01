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В Буркина-Фасо произошел взрыв, погибли шесть детей - СМИ

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На севере африканской страны не менее десяти детей выпасали скот, когда сработало самодельное взрывное устройство.
Дети наткнулись на взрывное устройство во время выпаса скота
Дети наткнулись на взрывное устройство во время выпаса скота
pixabay.com

В районе Тангае на севере Буркина-Фасо шесть детей погибли в результате взрыва. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил портал Infowakat.

Так, в субботу дети выпасали скот, когда наткнулись на самодельное взрывное устройство, по словам местных жителей. Жертвами трагедии стали шесть детей, еще четверо получили ранения.

Полиция начала расследование, указано в сообщении.

Отметим, взрыв произошел на территории, где действуют ячейки террористической группировки Нусрат Аль-Ислам (JNIM), имеющей связи с Аль-Каидой. Боевики группировки широко используют самодельные взрывные устройства.

Как сообщалось, в январе на севере Буркина-Фасо прогремел взрыв в школьном автобусе, погибли 14 людей, еще девять получили ранения.

Ранее в Афганистане произошел взрыв, в результате которого погиб один ребенок, восемь - пострадали. По словам властей, сработало самодельное взрывное устройство, установленное на обочине дороги.

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Теги: СМИ, дети, взрыв, жертвы, Буркина-Фасо, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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