Сектор Газа выпустил ракету по Израилю

Из территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета. Об этом в воскресенье вечером сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

"Ракета была только что выпущена из Сектора Газа в сторону Израиля. Ракета была перехвачена системой воздушной обороны Железный щит", - указано в сообщении.

A rocket was just fired from #Gaza at #Israel.



The rocket was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.