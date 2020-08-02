Сектор Газа выпустил ракету по Израилю

Военные израильской армии не сообщили, откуда именно по ним стреляли и нанесли ли они ответный удар.

Из территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета. Об этом в воскресенье вечером сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

"Ракета была только что выпущена из Сектора Газа в сторону Израиля. Ракета была перехвачена системой воздушной обороны Железный щит", - указано в сообщении.

A rocket was just fired from #Gaza at #Israel.



The rocket was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. — Israel Defense Forces (@IDF) August 2, 2020

При этом не указывается, откуда выстрел был произведен и нанесли ли израильские военные ответный удар.

Напомним, 5 июля также из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Как ранее заявил спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, реализация планов Израиля по аннексии части Западного берега реки Иордан может спровоцировать еще одну региональную войну.

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