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Сектор Газа выпустил ракету по Израилю

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Военные израильской армии не сообщили, откуда именно по ним стреляли и нанесли ли они ответный удар.
Сектор Газа снова атаковал Израиль
Сектор Газа снова атаковал Израиль
twitter.com/BeholdIsrael

Из территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета. Об этом в воскресенье вечером сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

"Ракета была только что выпущена из Сектора Газа в сторону Израиля. Ракета была перехвачена системой воздушной обороны Железный щит", - указано в сообщении.

При этом не указывается, откуда выстрел был произведен и нанесли ли израильские военные ответный удар.

Напомним, 5 июля также из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Как ранее заявил спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, реализация планов Израиля по аннексии части Западного берега реки Иордан может спровоцировать еще одну региональную войну.

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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