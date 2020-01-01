В Чехии зафиксирован антирекорд активных случаев COVID

Всего в республике госпитализирован 121 зараженный, 21 пациент - в тяжелом состоянии.

В Чешской Республике 4749 человек одновременно лечатся от коронавируса, что является рекордом с начала эпидемии в стране. Об этом сообщил Минздрав Чехии в воскресенье, 2 августа.

Отмечается, что в то же время за сутки в республике зафиксировали наименьше случаев инфицирования COVID-19 за неделю - 125.

По состоянию на вечер воскресенья в Чехии госпитализирован 121 человек, 21 из которых в тяжелом состоянии. Остальные больные получают лечение амбулаторно.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировали 16 729 случаев заражения коронавирусом, из них 11 596 закончились выздоровлением и 384 - смертью пациентов.

Как сообщал Корреспондент.net, в Чехии зафиксировали рост числа украинских сезонных работников с коронавирусом. Так, с 9 по 18 июля на юге страны инфекцию обнаружили у 10 человек, шесть из которых были гражданами Украины.

Также в республике COVID-19 подтвердили у граждан, которые вернулись домой из заграничных поездок.

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