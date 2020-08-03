В США назвали точку соприкосновения с Россией

В ближайшие месяцы потенциально две страны могут провести диалог по вопросам борьбы с терроризмом.

Соединенные Штаты и РФ могут начать сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен газете The Washington Post в воскресенье, 2 августа.

"Область потенциального сотрудничества с Россией - борьба с терроризмом. И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории нападениям со стороны экстремистов ", - отметил чиновник.

О'Брайен добавил, что представители спецслужб и правоохранительных органов обоих государств могут начать взаимодействовать по упомянутому вопросу в ближайшие месяцы.

Ранее Белый дом и Кремль условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Также в прошлом году госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по многим вопросам близки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet