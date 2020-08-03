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В США назвали точку соприкосновения с Россией

Комментариев: 2
В ближайшие месяцы потенциально две страны могут провести диалог по вопросам борьбы с терроризмом.
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен
delo.ua

Соединенные Штаты и РФ могут начать сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен газете The Washington Post в воскресенье, 2 августа.

"Область потенциального сотрудничества с Россией - борьба с терроризмом. И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории нападениям со стороны экстремистов ", - отметил чиновник.

О'Брайен добавил, что представители спецслужб и правоохранительных органов обоих государств могут начать взаимодействовать по упомянутому вопросу в ближайшие месяцы.

Ранее Белый дом и Кремль условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Также в прошлом году госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по многим вопросам близки.

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Теги: США, Терроризм, РФ, сотрудничество, борьба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shaab    03.08.2020, 07:49
Оценка:  -2
Shaab
Хто б пояснив, яким чином росія буде боротися сама з собою?
zurbuk    03.08.2020, 07:39
Оценка:  -3
zurbuk
Нашли точку соприкосновения по борьбе с терроризмом. Теперь талибам за убийство американцев будут половину сумы платить сами американцы?
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