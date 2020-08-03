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COVID-19: в мире число зараженных превысило 18 млн

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От коронавируса скончались почти 700 тысяч человек. Наибольшее число инфицированных в США и Бразилии.
В мире растет число зараженных коронавирусом
В мире растет число зараженных коронавирусом

Число зараженных новым коронавирусом по всему миру по состоянию на утро 3 августа превысило 18 миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает динамику заболеваемости.

По последним данным, COVID-19 выявили у 18 017 556 человек, из них 688 351 пациент умер и 10 649 108 - выздоровели.
 
Лидерами по распространению инфекции и летальным исходам являются США (4 666 027 зараженных, 154 841 умерший) и Бразилия (2 733 677 зараженных и 94 104 умерших).
 
 
Напомним, на утро 2 августа в Украине выявили 72 168 случаев коронавируса, из них 1725 закончились смертью и 39 543 - выздоровлением.

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Теги: статистика, мир, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ldferwws    03.08.2020, 07:57
Оценка:  -20
ldferwws
У каждого человека старше 10 лет,живущего на Земле,имеется минимум 3 разных болезни.А всего человек может болеть 5000+ разными болезнями.Так что здоровым никто не помрёт точно.
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