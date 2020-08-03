COVID-19: в мире число зараженных превысило 18 млн

От коронавируса скончались почти 700 тысяч человек. Наибольшее число инфицированных в США и Бразилии.

Число зараженных новым коронавирусом по всему миру по состоянию на утро 3 августа превысило 18 миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает динамику заболеваемости.

По последним данным, COVID-19 выявили у 18 017 556 человек, из них 688 351 пациент умер и 10 649 108 - выздоровели.

Лидерами по распространению инфекции и летальным исходам являются США (4 666 027 зараженных, 154 841 умерший) и Бразилия (2 733 677 зараженных и 94 104 умерших).

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