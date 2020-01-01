Израиль ответил на обстрелы из сектора Газа

Истребители поразили цели ХАМАС в секторе Газа. Среди пораженных объектов военные перечислили подземные структуры, а также завод по производству бетона для строительства тоннелей.

В Израиле сообщили об ответном ударе по сектору Газа после запуска ракеты. Истребители в понедельник, 3 августа, поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее в воскресенье вечером из сектора Газа была выпущена ракета по Израилю. В ответ на это недавно израильские истребители и летательные аппараты поразили террористические цели ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Среди пораженных объектов военные перечислили подземные структуры, а также завод по производству бетона для строительства тоннелей.

"Армия с большой серьезностью рассматривает любую террористическую деятельность против Израиля и продолжит действовать при необходимости против попыток нанести вред израильскому гражданскому населению", - отметили в пресс-службе и положили на ХАМАС "ответственность за все события, происходящие в или из сектора Газа".

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером из сектора Газа была выпущена одна ракета по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО Железный купол. До этого армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот на юге еврейского государства и ряде районов, прилегающих к сектору Газа.

Напомним, 5 июля также из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

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