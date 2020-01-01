В Египте микроавтобус с пассажирами утонул в канале

В районе пирамид Гизы автобус упал в оросительный канал, в результате чего восемь человек погибли.

Удалось вызволить из воды живыми семь человек youm7.com

В Египте вечером в воскресенье 2 августа, микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал. Погибло восемь человек, сообщает Al Youm As Sabi.

Отмечается, что ДТП произошло около восьми часов вечера в районе Эль-Марьют неподалеку от пирамид Гизы.

Водитель, вероятно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал.

Спасателям удалось вызволить из воды живыми семь человек. Восемь человек погибли.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области авто утонуло в реке вместе с водителем. Напомним, в селе Коты Яворовского района Львовской области автомобиль упал в водоем и перевернулся на крышу. Тогда погибли четыре человека в возрасте 19-24 года, находившихся в салоне.

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