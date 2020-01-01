В Египте микроавтобус с пассажирами утонул в канале
В Египте вечером в воскресенье 2 августа, микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал. Погибло восемь человек, сообщает Al Youm As Sabi.
Отмечается, что ДТП произошло около восьми часов вечера в районе Эль-Марьют неподалеку от пирамид Гизы.
Водитель, вероятно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал.
Спасателям удалось вызволить из воды живыми семь человек. Восемь человек погибли.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области авто утонуло в реке вместе с водителем. Напомним, в селе Коты Яворовского района Львовской области автомобиль упал в водоем и перевернулся на крышу. Тогда погибли четыре человека в возрасте 19-24 года, находившихся в салоне.
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