Южную Корею накрыли сильнейшие ливни: есть погибшие и пропавшие без вести

Проливные дожди привели к наводнениям, разрушениям дорог и оползням. Далее ситуация будет только ухудшаться.

На Южную Корею обрушились сильнейшие муссонные дожди, жертвами которых стали не менее 14 человек, из которых смерть шестерых уже подтверждена, а остальные числятся пропавшими без вести. Метеорологи предупреждают, что далее ливни будут усиливаться, передает Yonhap.

Южная Корея уже третий день находится под ударом мощнейших муссонных дождей, от которых сильнее всего пострадали центральные и столичные регионы, включая Сеул, провинции Кенги, Северная Чхунчхон и Канвон. В ряде мест объем выпавших осадков превысил 300-400 мм.

Метеорологи и Служба спасения предупреждали о грядущем ударе стихии, однако разрушения оказались сильнее, чем ожидали многие. Произошли оползни, реки вышли из берегов, блокировав шоссейный и железные дороги, спровоцировав обрушение полотна, линий электропередач. В одном из районов в провинции Кенги произошел прорыв дамбы плотины. Хлынувшая вода накрыла находившуюся ниже деревню.

В общей сложности серьезно пострадали 94 дома, пришлось эвакуировать около полутора тысяч человек. Зафиксировано 107 оползней и сходов грунта.

В крупнейших городах страны, включая Сеул, Пусан, Тэчжон, Сечжон и другие вода залила ведущие автомагистрали мегаполисов. Движение на некоторых автомагистралях, а также на ряде участках железных дорог пришлось перекрыть.

Уже подтверждена смерть шести человек, восемь числятся пропавшими без вести. Еще шесть получили серьезные ранения.

Синоптики предупреждают, что далее ситуация будет усугубляться: к Корейскому полуострову приближается с юго-запада мощный тайфун, а потому в ближайшие несколько дней сильные дожди продолжатся. Более того, ожидается, что в большинстве регионов ливни будут более сильными, чем это было до сих пор. За ближайшие два-три дня в некоторых местах осадков дополнительно выпадает 400-500 и более миллиметров.

Напомним, несколькими днями ранее в Афганистане во время паводка утонули 15 детей.

Также сообщалось, что в Индонезии жертвами паводков и оползней стали 36 человек. Еще 16 жителей провинции Южный Сулавеси числятся пропавшими без вести.

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