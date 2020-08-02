Строители работали круглосуточно, чтобы построить новый мост после смертельного обрушения в Генуе.

В Генуе, Италия, открывают новый мост на месте обрушения старого, тогда погибли 43 человека. Об этом сообщает The New York Times.

Первым по мосту проедет президент Италии Серджо Маттарелла. В небо поднимутся самолеты, которые окрасят небо в цвета итальянского флага. На церемонии зачитают имена погибших и прозвучит гимн Италии.

Новый мост спроектирован итальянским архитектором Ренцо Пьяно. Новый мост назовут Генуя Сан Джорджио.

Cмотрите фотогалерею: В Генуе открывают новый мост на месте обрушившегося

Напомним, в Генуе на севере Италии в 2018 году во время грозы обрушился автомобильный мост высотой 45 метров. Один из водителей, который избежал падения, рассказал журналистам о том, как произошла катастрофа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet