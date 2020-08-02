В Генуе открывают новый мост на месте обрушившегося
В Генуе, Италия, открывают новый мост на месте обрушения старого, тогда погибли 43 человека. Об этом сообщает The New York Times.
Первым по мосту проедет президент Италии Серджо Маттарелла. В небо поднимутся самолеты, которые окрасят небо в цвета итальянского флага. На церемонии зачитают имена погибших и прозвучит гимн Италии.
Новый мост спроектирован итальянским архитектором Ренцо Пьяно. Новый мост назовут Генуя Сан Джорджио.
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Напомним, в Генуе на севере Италии в 2018 году во время грозы обрушился автомобильный мост высотой 45 метров. Один из водителей, который избежал падения, рассказал журналистам о том, как произошла катастрофа.
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