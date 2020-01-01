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Расчлененный женой рэпер хотел уйти к любовнице - СМИ

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Перед смертью музыкант собирался расстаться с супругой и уйти к другой женщине. В понедельник, 3 августа, пройдет заседание по данному делу.
Расчлененный женой рэпер хотел уйти к любовнице - СМИ
Instagram/kkkartrait

Расчлененный супругой украинский рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице. Об этом сообщает Telegram канал Life Shot.

Музыкант, чье настоящее имя Александр Юшко, планировал расстаться с женой Мариной Кохал. Непосредственно перед своей смертью мужчина собирался уйти к любовнице.

К такому выводу пришли следователи, после прочтения переписки Картрайта с супругой. В сообщениях рэпер даже писал адрес женщины, у которой несколько раз ночевал.

В понедельник, 3 августа, пройдет заседание по данному делу и станет известно, будет ли Кохал помещена в СИЗО

Адвокат подозреваемой утверждает, что женщина была в отличных отношениях с супругом. Об этом якобы свидетельствует ее готовность родить рэперу ребенка, хотя ранее женщина не думала о материнстве в браке с Картрайтом.

Напомним, в конце июля 2020 года стало известно, что в России жена расчленила рэпера из Украины. Затем в сети появились жуткие подробности смерти рэпера из Украины. В частности, сообщалось, что конечности музыканта были отпилены идеально.

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Теги: Происшествия, инцидент, жена, украинец, рэпер, любовники, расчленение
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Источник: korrespondent.net

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