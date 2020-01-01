ВОЗ заявила о прогрессе с вакциной от COVID-19

Пока эффективного средства против заболевания нет. Работа над вакциной и поиском лекарства продолжается.

Всемирная организация здравоохранения констатировала прогресс в создании вакцины от коронавируса COVID-19. К таким выводам пришел чрезвычайный комитет ВОЗ, сообщил в понедельник, 3 августа, глава организации Тедрос Гебреисус.

"Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективные вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент серебряной пули нет и не может быть никогда", - сказал он.

Комитет рекомендовал странам присоединяться к платформе Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, которая объединяет усилия по разработке тестов, вакцин и лекарств.

При этом глава ВОЗ отметил, что пока прекращение вспышек сводится к основам общественного здравоохранения и борьбы с распространением болезни.

Он отметил, что в некоторых сильно пострадавших странах наблюдаются повторные всплески инфекции, но в то же время другим удается брать заболеваемость под контроль.

"Из серологических исследований мы знаем, что большинство людей остаются восприимчивыми к этому вирусу даже в районах, где произошли серьезные вспышки", - объяснил он.

Он предостерег от поспешной отмены карантина, призвал поддерживать системы здравоохранения, а также придерживаться противоєпидемических ограничений.

Напомним, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 18 миллионов, из них почти 690 тысяч умерли и около 10,7 млн - выздоровели.

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