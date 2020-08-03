Расчленение рэпера: адвокат раскрыла новые подробности

Защитница супруги убитого музыканта опровергла слухи о том, что подозреваемая “расчленяла его четыре дня”.

Адвокат Марины Кохал, расчленившей своего супруга Энди Картрайта, рассказала новые подробности по делу. Об этом сообщает Пятый канал.

Защитница Ирина Скурту рассказала о моменте смерти и расчленения тела рэпера Картрайта. Она отметила, что мать Кохал вместе с ребенком были в соседней комнате.

Женщина слышала, как рэпер пришел пьяный домой и начал кричать. Мужчина часто так себя вел, поэтому она не придала этому значения. Также Женщина услышала голос музыканта утром, когда он требовал от жены пива, чтобы опохмелиться. Супруга отказала из-за риска, что рэпер уйдет в запой.

Отмечается, что когда Картрайт умер, Кохал ушла на улицу, и "бродила где-то по городу, не зная, что делать". Также адвокат отметила, что "она не четыре дня его пилила, а все сделала за одну ночь, находясь в непонятном состоянии".

Кохан расчленила тело супруга с помощью ножовки по металлу, молотка и ножа, затем завернула части тела в пакеты. Также Кохал срезала подушечки с пальцев, предположив, что так не опознают труп.

Мать женщины при этом спала в соседней комнате с внуком и не знала о случившемся. Позже она отказалась звонить в полицию, чтобы не "сдавать дочь собственными руками".

Также адвокат пожаловалась на то, что следователь не сообщает ей подробности, и она даже не знает причину смерти рэпера.

Ранее Корреспондент уже сообщал подробности смерти рэпера из Украины в РФ. Также накануне стало известно, что расчлененный женой рэпер хотел уйти к любовнице незадолго до своей смерти.

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