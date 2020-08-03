Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия требует освободить задержанных в Беларуси

Комментариев: 2
Арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами, полагают в МИД РФ.
Задержанных под Минском боевиков подозревают в подготовке массовых беспорядков
Задержанных под Минском боевиков подозревают в подготовке массовых беспорядков
Ruptly
 
Боевики частной военной компании Вагнер были задержаны в Беларуси под надуманным предлогом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник, 3 августа 2020 г., на встрече с послом Беларуси в Москве Владимиром Семашко. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
 
 
В ходе встречи особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России, отмечают в МИД РФ.
 
С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами.
 
"РФ настаивает на объективном расследовании обстоятельств задержания россиян в Белоруссии и призывает как можно скорее их освободить", - говорится в сообщении. 
 
В российском МИД утверждают, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси.
 
Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Беларусь, МИД РФ, МИД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
pisniar    03.08.2020, 19:59
Оценка:  +2
pisniar
Не помню страны, во внутренние дела которой Россия когда либо не вмешивалась. Так что Руденко или маразматик, или лгун.
WTF2wtf    03.08.2020, 19:35
Оценка:  +4
WTF2wtf
А Украина требует выдать ей этих военных преступников, убивавших украинцев на Донбассе под командованием российских вояк ...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь