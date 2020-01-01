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Военный контингент США в Польше вырастет на четверть

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Соглашение с Польшей усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников США, полагают в Пентагоне.
EDCA позволит увеличить постоянное американское военное присутствие примерно на одну тыс. человек
EDCA позволит увеличить постоянное американское военное присутствие примерно на одну тыс. человек
 
Польша согласилась на увеличение присутствия американских военных в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве EDCA. Об этом в понедельник, 3 августа 2020 г., сообщил министр обороны США Марк Эспер.
 
 
EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на одну тыс. человек в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше.
 
Эспер подчеркнул, что соглашение с Польшей усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников США. 
 
Ранее СМИ сообщиали о планах США перебросить в Польшу две тыс. военных и 30 многоцелевых истребителей F-16. Согласно планам, в Польшу планировалось перевести командование V корпусом армии США из Кентукки.

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Теги: Польша, США, Пентагон, военные
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Источник: korrespondent.net

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