Военный контингент США в Польше вырастет на четверть

Соглашение с Польшей усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников США, полагают в Пентагоне.

EDCA позволит увеличить постоянное американское военное присутствие примерно на одну тыс. человек

Польша согласилась на увеличение присутствия американских военных в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве EDCA. Об этом в понедельник, 3 августа 2020 г., сообщил министр обороны США Марк Эспер.

EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на одну тыс. человек в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше.

Эспер подчеркнул, что соглашение с Польшей усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников США.

Ранее СМИ сообщиали о планах США перебросить в Польшу две тыс. военных и 30 многоцелевых истребителей F-16. Согласно планам, в Польшу планировалось перевести командование V корпусом армии США из Кентукки.

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